'Juve-Napoli? Se la Figc non si costuituisce è un vantaggio per gli azzurri' (Di venerdì 18 dicembre 2020) Napoli - "Caso Insigne ? Il fatto che sia capitano, negli ultimi tempi, non ho visto tante decisioni aggravate da questa posizione. Non c'è un regolamento in tal caso, negli ultimi tempi non ho ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 18 dicembre 2020)- "Caso Insigne ? Il fatto che sia capitano, negli ultimi tempi, non ho visto tante decisioni aggravate da questa posizione. Non c'è un regolamento in tal caso, negli ultimi tempi non ho ...

ZZiliani : Va be’ che John #Elkann, proprietario di Repubblica, è presidente della Exor tra i cui investimenti c’è la… - ciramika : Quando il #Napoli alza la voce, la risposta del potere, l'@AIA_it, è sempre la stessa: #Orsato e #Mazzoleni. Voglio… - Inter_Rompi : @Tomele03 Milan in carrozza Juve Napoli Roma Lazio Sassuolo Verona Genoa Spezia Crotone - allgoalsnapoli : Il Mattino - Ricorso Juve-Napoli al Collegio di Garanzia Coni: la Figc non si costituisce, la situazione… - ilbianconerocom : #Juve-Napoli, la FIGC non si costituisce: più vicino il recupero del match -