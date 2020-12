Il Bianco e il Nero, Natale ai tempi del Covid. Bassetti: "Conte scimmiotta la Merkel", Crisanti: "Meglio stare tutti in casa propria" (Di venerdì 18 dicembre 2020) Francesco Curridori Domenico Ferrara Dall'attacco allo shopping alle chiusure natalizie annunciate dal governo: ecco l'opinione di Bassetti e di Crisanti Cosa pensa degli assembramenti di questi giorni causati dallo shopping? Bassetti: "Penso che le persone siano andate lecitamente in giro e questa condanna da parte di alcuni mi pare immotivata. Nessuno faceva niente di male, mi pare che tutti avessero la mascherina e mantenessero il distanziamento, tuttavia questi sarebbero comportamenti da evitare. Più ci comporteremo bene, meno contagi avremo. Peggio ci comporteremo e più contagi avremo. Probabilmente gli italiani non hanno fatto nulla di male però dovrebbero avere un maggiore rispetto di quello che è successo e sta succedendo in Italia e, magari, fare le stesse cose, ma in maniera ... Leggi su ilgiornale (Di venerdì 18 dicembre 2020) Francesco Curridori Domenico Ferrara Dall'attacco allo shopping alle chiusure natalizie annunciate dal governo: ecco l'opinione die diCosa pensa degli assembramenti di questi giorni causati dallo shopping?: "Penso che le persone siano andate lecitamente in giro e questa condanna da parte di alcuni mi pare immotivata. Nessuno faceva niente di male, mi pare cheavessero la mascherina e mantenessero il distanziamento, tuttavia questi sarebbero comportamenti da evitare. Più ci comporteremo bene, meno contagi avremo. Peggio ci comporteremo e più contagi avremo. Probabilmente gli italiani non hanno fatto nulla di male però dovrebbero avere un maggiore rispetto di quello che è successo e sta succedendo in Italia e, magari, fare le stesse cose, ma in maniera ...

