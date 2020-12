Grande Fratello Vip | televoto falsato? Tutta la verità

(Di venerdì 18 dicembre 2020)Vip, l’Agcom ha deciso di avviare un’istruttoria per verificare se ildella trasmissione sia stato. Se già prima arrivavano molte segnalazioni circa una possibile falsificazione dei risultati del, questa settimana ilVip è finito dentro un polverone mediatico. L’AGCOM, l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ha infatti annunciato, L'articolo proviene da Inews.it.

AGCOMunica : #agcom Nota su #televoto Grande Fratello Vip #GFvip #GrandeFratello - davidefaraone : Ma il portavoce del Presidente del Consiglio che invia la geolocalizzazione dalla Libia da una base segreta l’ha ca… - trash_italiano : #GFVIP, Cristiano Malgioglio parla dei contratti: 'tu quante puntate hai?', la regia stacca ma è bufera - always_1325 : RT @24McCartney: Le Oppiners, ovvero coloro che riescono ad accumulare 1300 € nel giro di 24 ore, le uniche che vengono citate nella casa,… - Srta_Stefanni : RT @AGCOMunica: #agcom Nota su #televoto Grande Fratello Vip #GFvip #GrandeFratello -

Ultime Notizie dalla rete : Grande Fratello

Tutte le anticipazioni sulla puntata del GF Vip che va in onda venerdì 18 dicembre in prima serata su Canale 5 ...Grande Fratello Vip, l’Agcom ha deciso di avviare un’istruttoria per verificare se il televoto della trasmissione sia stato falsato.