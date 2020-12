GF Vip, Pierpaolo Pretelli scoppia in lacrime: “Ho un blocco con le donne” (Di venerdì 18 dicembre 2020) Nella Casa del GF Vip, Pierpaolo Pretelli si sfoga sul suo “blocco con le donne” e scoppia in lacrime. A raccogliere il suo racconto, intriso di dubbi e sofferenza, i coinquilini Andrea Zelletta e Cristiano Malgioglio, che lo spronano a lasciarsi alle spalle i fantasmi del passato e le sue paure sul fronte dei sentimenti. L’ex velino, nel definirsi un insicuro, sta rimettendo in discussione il suo interesse per Elisabetta Gregoraci e la storia (finita) con l’ex compagna Ariadna Romero. Pierpaolo Pretelli in lacrime: il crollo nella Casa del GF Vip Pierpaolo Pretelli si abbandona a un pianto disperato nella Casa del Grande Fratello Vip, stretto nella morsa del suo passato e delle sue difficoltà ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 18 dicembre 2020) Nella Casa del GF Vip,si sfoga sul suo “con le” ein. A raccogliere il suo racconto, intriso di dubbi e sofferenza, i coinquilini Andrea Zelletta e Cristiano Malgioglio, che lo spronano a lasciarsi alle spalle i fantasmi del passato e le sue paure sul fronte dei sentimenti. L’ex velino, nel definirsi un insicuro, sta rimettendo in discussione il suo interesse per Elisabetta Gregoraci e la storia (finita) con l’ex compagna Ariadna Romero.in: il crollo nella Casa del GF Vipsi abbandona a un pianto disperato nella Casa del Grande Fratello Vip, stretto nella morsa del suo passato e delle sue difficoltà ...

IsaeChia : ‘#GfVip 5’, possibile flirt tra #PierpaoloPretelli e #GiuliaSalemi? Ecco cosa hanno dichiarato i due nelle scorse o… - Michela02361145 : Nella casa del Grande Fratello Vip sembra esserci una bella complicita’ tra Pierpaolo e Giulia. Ieri sera alcuni co… - zazoomblog : Elisabetta Gregoraci gesto di gelosia per Pierpaolo dietro le quinte del GF Vip (FOTO) - #Elisabetta #Gregoraci… - tuttopuntotv : Pierpaolo Pretelli ha baciato in bocca Giulia Salemi? (video) #gfvip #grandefratellovip - zazoomblog : “Ci siamo!”. GF Vip Pierpaolo e Giulia vicinissimi al bacio: lui la stringe lei ricambia e in tanti notano un dolci… -