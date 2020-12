Cyberpunk 2077 rimosso dal PlayStation Store fa calare ulteriormente le azioni di CD Projekt (Di venerdì 18 dicembre 2020) Cyberpunk 2077 è stato recentemente rimosso dal PlayStation Store in seguito alla versione per PS4 che risulta essere praticamente ingiocabile. Ebbene, questa mossa a quanto pare ha influenzato anche il mercato azionario, con le azioni di CD Projekt che sono calate di nuovo. Le azioni della società hanno chiuso a 309,20 PLN (85,19 $) ieri, giovedì 17 dicembre, ma questa mattina sono state aperte a soli 260 PLN (71,63 $). Si tratta di un calo del 15,9% in brevissime ore e del 40% rispetto al massimo storico delle azioni CD Projekt raggiunto in agosto, quando la società valeva 42,4 miliardi di PLN (11,7 miliardi di dollari). Questa è senza dubbio una reazione al fatto che Sony abbia ritirato la versione PS4 del gioco dal ... Leggi su eurogamer (Di venerdì 18 dicembre 2020)è stato recentementedalin seguito alla versione per PS4 che risulta essere praticamente ingiocabile. Ebbene, questa mossa a quanto pare ha influenzato anche il mercato azionario, con ledi CDche sono calate di nuovo. Ledella società hanno chiuso a 309,20 PLN (85,19 $) ieri, giovedì 17 dicembre, ma questa mattina sono state aperte a soli 260 PLN (71,63 $). Si tratta di un calo del 15,9% in brevissime ore e del 40% rispetto al massimo storico delleCDraggiunto in agosto, quando la società valeva 42,4 miliardi di PLN (11,7 miliardi di dollari). Questa è senza dubbio una reazione al fatto che Sony abbia ritirato la versione PS4 del gioco dal ...

ilpost : “Cyberpunk 2077” è stato rimosso dal PlayStation Store - friend73m : Curioso riferimento alla Padania nel #Videogame del momento. #Cyberpunk 2077 presenta l'Italia distopica del futuro… - FulvioRomanin : [nerds only] Cyberpunk 2077 è stato ritirato dal Playstation Store. La mia PS5 con una copia di Cyberpunk 2077 in q… - shyeet : io delusa da Cyberpunk 2077 in primis perché mi hanno fatto prendere un mini crush per Panam solo per poi essere ri… - GameHugITA : RT @Eurogamer_it: #Cyberpunk2077 rimosso dal PS Store: ulteriori problemi per CD Projekt RED. -