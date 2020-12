Covid, in Veneto arriva container per le bare: “ospedali scoppiano” (Di venerdì 18 dicembre 2020) Alessandro Nunziati L’aggravamento della situazione porta con sé il conseguente problema delle celle mortuarie che iniziano a riempirsi. In via precauzionale un container per accogliere salme è stato collocato all’ospedale di Legnago. A Legnago, cittadina di 25 mila abitanti in provincia di Verona, si vivono momenti di angoscia. La notizia confermata dall’Ulss 9 del container frigorifero collocato tra l’edificio dell’obitorio e il pronto soccorso dell’ospedale “Mater Salutis” ha restituito la misura della gravità della situazione. E se è inevitabile che tornino alla mente le tristi immagini dei camion militari in fila con le bare dei morti di Bergamo, l’Ulss 9 spiega alla cittadinanza la ragione della misura adottata in via precauzionale. Il regolamento infatti impone di tenere sempre un posto libero nelle celle mortuarie per ... Leggi su improntaunika (Di venerdì 18 dicembre 2020) Alessandro Nunziati L’aggravamento della situazione porta con sé il conseguente problema delle celle mortuarie che iniziano a riempirsi. In via precauzionale unper accogliere salme è stato collocato all’ospedale di Legnago. A Legnago, cittadina di 25 mila abitanti in provincia di Verona, si vivono momenti di angoscia. La notizia confermata dall’Ulss 9 delfrigorifero collocato tra l’edificio dell’obitorio e il pronto soccorso dell’ospedale “Mater Salutis” ha restituito la misura della gravità della situazione. E se è inevitabile che tornino alla mente le tristi immagini dei camion militari in fila con ledei morti di Bergamo, l’Ulss 9 spiega alla cittadinanza la ragione della misura adottata in via precauzionale. Il regolamento infatti impone di tenere sempre un posto libero nelle celle mortuarie per ...

PiazzapulitaLA7 : Un altro luogo simbolo della seconda ondata sono, di nuovo, le residenze per anziani. Le RSA. Molte delle vittime d… - PiazzapulitaLA7 : Purtroppo alcuni dei protagonisti di questo reportage non ci sono più. 25 di loro sono morti. Il virus è dilagato.… - fattoquotidiano : Veneto, obitori pieni a Treviso e Montebelluna. Medici denunciano: “Non ci sono più posti per i malati Covid”. L’az… - corriereveneto : #Covid in #Veneto in 24 ore 3611 contagi - lilianaalto : RT @lucarango88: ??#Veneto #Covid_19 #18dicembre Positivi 4.211 (-191) Tot. 209.220 (+2,05%) Tamponi 18.740 (-5,94%) Tot. 3.082.455 (+0,61%… -