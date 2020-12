Coronavirus in Campania, i guariti superano ancora i contagi. Ma ci sono 56 decessi (Di venerdì 18 dicembre 2020) Scende la curva dei contagi in Campania. sono 1201 i positivi registrati nella giornata di oggi, 18 dicembre. E’ quanto si apprende dal bollettino diramato dall’Unità di Crisi della Regione Campania. Di questi, 1087 sono positivi asintomatici mentre 114 presentano i classici sintomi del Covid-19. I tamponi processati oggi sono 18.146. Coronavirus in Campania: i L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di venerdì 18 dicembre 2020) Scende la curva deiin1201 i positivi registrati nella giornata di oggi, 18 dicembre. E’ quanto si apprende dal bollettino diramato dall’Unità di Crisi della Regione. Di questi, 1087positivi asintomatici mentre 114 presentano i classici sintomi del Covid-19. I tamponi processati oggi18.146.in: i L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Sono 1.201, di cui 1.087 asintomatici, i nuovi casi di Coronavirus registrati in Campania, su 18.146 tamponi analizzati. I morti sono 56, anche se l’Unità di Crisi della Regione precisa che 22 sono ...

