Coronavirus, De Luca “In Campania no a mobilità da piccoli comuni” (Di venerdì 18 dicembre 2020) “Massimo rigore per aprire tutto, ma per sempre. In Campania no a spostamenti da piccoli comuni” annuncia il governatore della Campania Vincenzo De Luca nella consueta diretta facebook. pc/red su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 18 dicembre 2020) “Massimo rigore per aprire tutto, ma per sempre. Inno a spostamenti da” annuncia il governatore dellaVincenzo Denella consueta diretta facebook. pc/red su Il Corriere della Città.

MasterblogBo : #websuggestion #italy #notizie #flash Coronavirus, De Luca 'In Campania no a mobilità da piccoli comuni' - - CorriereCitta : Coronavirus, De Luca “In Campania no a mobilità da piccoli comuni” - robertopontillo : RT @Open_gol: In Campania nessuna deroga - mister_ricci : Quando migliaia di persone riempivano le piazze uno sopra l'altro per frignare per Maradona dov'era questo cazzone?… - Notiziedi_it : Coronavirus, in Campania nessuna deroga per gli spostamenti fra piccoli Comuni. De Luca annuncia l’ordinanza – Il v… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Luca Coronavirus, De Luca: "Per Natale vieteremo la mobilità dai piccoli comuni" La Repubblica Coronavirus: decreto ad hoc per festività, nuovo dl ristori tra Natale e Capodanno

Roma, 18 dic. (Adnkronos) - Le nuove norme che riscriveranno la stretta per le festività natalizie dovrebbero essere messe nere su bianco in un decreto che andrà a sostituire quello varato il 3 dicemb ...

Campania verso la zona gialla, la decisione attesa in giornata

L’appuntamento con il punto della situazione di Vincenzo De Luca, governatore della Regione Campania ... (Salernonotizie.it) Si avvicina la somministrazione del vaccino Pfizer contro il Coronavirus, ...

Roma, 18 dic. (Adnkronos) - Le nuove norme che riscriveranno la stretta per le festività natalizie dovrebbero essere messe nere su bianco in un decreto che andrà a sostituire quello varato il 3 dicemb ...L’appuntamento con il punto della situazione di Vincenzo De Luca, governatore della Regione Campania ... (Salernonotizie.it) Si avvicina la somministrazione del vaccino Pfizer contro il Coronavirus, ...