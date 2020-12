Amici 20, tra Giulia e Sangiovanni c’è del tenero ma lui è fidanzato: ecco che cosa sta succedendo (Di venerdì 18 dicembre 2020) Gli amori nella scuola nascono e muoiono alla velocità della luce, così ha sempre detto Maria De Filippi. ecco che cosa sta accadendo in questi giorni tra due concorrenti. Amici 20: Giulia rivela di avere una cotta per Sangiovanni Dall’inizio di Amici 20 Maria De Filippi si è divertita a punzecchiare una concorrente in particolare, la ballerina Giulia, che aveva preso una cotta per un ragazzo della scuola. Per settimane il nome del ragazzo non è stato rivelato e l’attenzione di Giulia si è concentrata sul suo amore impossibile per Sebastian. La conduttrice si è divertita molto a creare situazioni tra i due ballerini in puntata. In casa, però, tra i concorrenti, come in ogni edizione, sono già nati interessi, amori corrisposti e non e ... Leggi su kontrokultura (Di venerdì 18 dicembre 2020) Gli amori nella scuola nascono e muoiono alla velocità della luce, così ha sempre detto Maria De Filippi.chesta accadendo in questi giorni tra due concorrenti.20:rivela di avere una cotta perDall’inizio di20 Maria De Filippi si è divertita a punzecchiare una concorrente in particolare, la ballerina, che aveva preso una cotta per un ragazzo della scuola. Per settimane il nome del ragazzo non è stato rivelato e l’attenzione disi è concentrata sul suo amore impossibile per Sebastian. La conduttrice si è divertita molto a creare situazioni tra i due ballerini in puntata. In casa, però, tra i concorrenti, come in ogni edizione, sono già nati interessi, amori corrisposti e non e ...

