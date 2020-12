Amazon ha acquistato i diritti per la Champions League in Italia (Di venerdì 18 dicembre 2020) La piattaforma di streaming Amazon Prime Video si è aggiudicata i diritti per trasmettere in esclusiva e in diretta in Italia, nel triennio 2021-2024, le 16 migliori partite del mercoledì sera della Uefa Champions League di calcio. Finale della Supercoppa Uefa inclusa, “per tre stagioni, a partire dalla prossima (2021/22)”, ha annunciato Amazon con una nota. Da settimane si vociferava di una grossa offerta da parte dell’azienda di Jeff Bezos, che le indiscrezioni riportate da Il Sole 24 Ore danno vicina agli 80 milioni di euro per stagione. Già principale concorrente di Netflix per quanto riguarda film, documentari e serie tv, in questo modo Amazon Prime Video entrerà nelle case degli Italiani anche con lo streaming live del calcio, grande passione ... Leggi su wired (Di venerdì 18 dicembre 2020) La piattaforma di streamingPrime Video si è aggiudicata iper trasmettere in esclusiva e in diretta in, nel triennio 2021-2024, le 16 migliori partite del mercoledì sera della Uefadi calcio. Finale della Supercoppa Uefa inclusa, “per tre stagioni, a partire dalla prossima (2021/22)”, ha annunciatocon una nota. Da settimane si vociferava di una grossa offerta da parte dell’azienda di Jeff Bezos, che le indiscrezioni riportate da Il Sole 24 Ore danno vicina agli 80 milioni di euro per stagione. Già principale concorrente di Netflix per quanto riguarda film, documentari e serie tv, in questo modoPrime Video entrerà nelle case deglini anche con lo streaming live del calcio, grande passione ...

