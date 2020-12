Volley maschile | Superlega 2020 2021 | Colpo del Ravenna che vince 1-3 a Padova

Leggi su sportface

(Di giovedì 17 dicembre 2020) Quello fra Kioene-Consarè uno scontro di bassa classifica, fra la decima e l’undicesima forza del campionato di. La partita è valevole per il recupero della decima giornata di campionato. La partita finisce col punteggio di 1-3 (24-26, 25-27, 25-22, 22-25) RISULTATI E CLASSIFICAIl primo set è equilibratissimo fino all’ultimo punto. Entrambe le squadre non riescono mai ad andare oltre la soglia dei tre punti di vantaggio e la partita si gioca su mini-fughe da tre punti a cui la squadra avversaria risponde ogni volta rimettendo il punteggio in parità. Dal 18-17 in favore dei padroni di casa il set si gioca punto a punto. Il primo set point è di, sul 24-23. Gli ospiti però ...