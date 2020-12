The Stand: l’anteprima della serie post apocalittica tratta dal capolavoro di Stephen King (Di giovedì 17 dicembre 2020) Dopo la visione in anteprima del primo episodio di The Stand, ecco le nostre iniziali impressioni sulla serie diretta da Josh Boone tratta dal romanzo di Stephen King in attesa dell'arrivo su StarzPlay il 3 gennaio. Se gli amanti dei romanzi del Re del Brivido hanno visto uno dei loro più grandi sogni realizzarsi con l'arrivo del nuovo adattamento di IT diretto da Andy Muschietti, c'è un'altra opera della sua sconfinata bibliografia che i fan volevano assolutamente veder rivivere sullo schermo: L'Ombra dello Scorpione. Come accadde per IT, a cui nel 1990 era stata dedicata una prima miniserie televisiva, anche l'epico racconto post-apocalittico dello scrittore del Maine - da molti considerato il suo più grande capolavoro - era passato ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 17 dicembre 2020) Dopo la visione in anteprima del primo episodio di The, ecco le nostre iniziali impressioni sulladiretta da Josh Boonedal romanzo diin attesa dell'arrivo su StarzPlay il 3 gennaio. Se gli amanti dei romanzi del Re del Brivido hanno visto uno dei loro più grandi sogni realizzarsi con l'arrivo del nuovo adattamento di IT diretto da Andy Muschietti, c'è un'altra operasua sconfinata bibliografia che i fan volevano assolutamente veder rivivere sullo schermo: L'Ombra dello Scorpione. Come accadde per IT, a cui nel 1990 era stata dedicata una prima minitelevisiva, anche l'epico racconto-apocalittico dello scrittore del Maine - da molti considerato il suo più grande- era passato ...

