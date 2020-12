Terremoto oggi Milano | danni a persone o cose

Leggi su tpi

(Di giovedì 17 dicembre 2020) Una forte scossa diè stata avvertita quest’, giovedì 17 dicembre 2020, nella zona di, intorno alle ore 17:00. Come riporta l’Ingv (Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia), la scossa è di magnitudo 3.8 e l’epicentro è stato individuato a Trezzano sul Naviglio, a 7,9 chilometri di profondità. Al momento non si registrano, come si evidenzia dai primi accertamenti dei vigili del fuoco. Al momento sono segnalati interventi per lo sblocco di alcune porte uscite fuori asse. STIMA #PROVVISORIA #Mag tra 3.8 e 4.3 ore 16:59 IT del 17-12-2020, prov/zona#INGV 25805541 https://t.co/QSEAqdYqHz — INGVterremoti (@INGVterremoti) December 17, 2020 Su Twitter in tantissimi hanno raccontato di un ...