Simu Liu e Mark Wahlberg star del film Arthur the King, ispirato a una storia vera

Simu Liu, star del film Marvel Shang-Chi, sarà uno dei protagonisti di Arthur the King accanto all'attore Mark Wahlberg. Simu Liu sarà uno dei protagonisti del film Arthur the King, progetto che avrà tra le sue star anche l'attore Mark Wahlberg. Alla regia del lungometraggio ci sarà Simon Cellan Jones e nel cast ci saranno anche Ali Suliman e Rob Collins. Arhtur the King è tratto dal libro, pubblicato nel 2017, intitolato Arthur: The Dog Who Crossed the Jungle to Find a Home scritto da Mikael Lindnord. La sceneggiatura è firmata da Michael Brandt e le riprese dovrebbero iniziare a gennaio nella Repubblica Dominicana.

Simu Liu sarà uno dei protagonisti del film Arthur the King, progetto che avrà tra le sue star anche l'attore Mark Wahlberg. Alla regia del lungometraggio ci sarà Simon Cellan Jones e nel cast ...

Dopo il suo debutto nel Marvel Cinematic Universe l'attore sarà nel film basato su un libro del 2017, sull'amicizia tra un esploratore e un cane coraggioso ...

