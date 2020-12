Servizi digitali per le auto, si rafforza la partnership Generali-Fca (Di giovedì 17 dicembre 2020) MILANO (ITALPRESS) – A distanza di un anno dall'accordo tra Generali Country Italia, FCA Italy e FCA Bank, i nuovi Servizi digitali IoT, forniti da Generali jeniot, sono ora disponibili per tutti i clienti che possiedono un'auto connessa del gruppo FCA. I Servizi digitali sono realizzati da Generali jeniot, società 100% Generali Italia, dedicata allo sviluppo di Servizi innovativi legati alla mobilità urbana, alla casa intelligente, alla salute e al mondo del lavoro connesso.L'innovazione targata Generali jeniot entra quindi a far parte dell'ecosistema di soluzioni per le auto connesse del gruppo FCA, dedicate alla sicurezza, al comfort a bordo e alla gestione a distanza delle ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 17 dicembre 2020) MILANO (ITALPRESS) – A distanza di un anno dall'accordo traCountry Italia, FCA Italy e FCA Bank, i nuoviIoT, forniti dajeniot, sono ora disponibili per tutti i clienti che possiedono un'connessa del gruppo FCA. Isono realizzati dajeniot, società 100%Italia, dedicata allo sviluppo diinnovativi legati alla mobilità urbana, alla casa intelligente, alla salute e al mondo del lavoro connesso.L'innovazione targatajeniot entra quindi a far parte dell'ecosistema di soluzioni per leconnesse del gruppo FCA, dedicate alla sicurezza, al comfort a bordo e alla gestione a distanza delle ...

