Roma produce sempre più spazzatura | nel 2019 ben 615 kg a testa

Roma – I cittadini di Roma nel 2019 sono stati tra quelli che hanno prodotto piu' rifiuti in Italia. Il dato emerge dal rapporto rifiuti urbani 2020 di Ispra, secondo il quale ogni persona dei 2.856.133 residenti nella Capitale ha generato lo scorso anno 615,5 kg di rifiuti. Peggio dei Romani hanno fatto gli abitanti di Catania (724,9), quelli di Venezia (674,6) e Firenze (665,7). Rispetto al 2018, l'aumento procapite nella produzione dei rifiuti da parte dei cittadini di Roma e' stato di poco piu' di 10 kg. Dal 2015 al 2019 l'aumento e' stato di quasi 30 kg.

I dati della Caritas diocesana: consegna beni prima necessità incrementata del 600%. Oltre 21mila persone accolte, il 35,3% per la prima volta di cui più della metà under45 ...

Dopo la presentazione dei primi cinque prototipi installati al Pantheon le critiche: "Sembrano urne cinerarie". La Municipalizzata replica: "Ricordano le anfore, approvati da Sovrintendenza" ...

