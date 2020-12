Problemi per il vaccino Pfizer: due operatori sanitari in Alaska colpiti da una reazione allergica (Di giovedì 17 dicembre 2020) Sarà una strada lunga e complicata quella della vaccinazione, che intanto comincia a dare i suoi Problemi. Due operatori sanitari dello stesso ospedale in Alaska hanno infatti sviluppato reazioni ... Leggi su globalist (Di giovedì 17 dicembre 2020) Sarà una strada lunga e complicata quella della vaccinazione, che intanto comincia a dare i suoi. Duedello stesso ospedale inhanno infatti sviluppato reazioni ...

telegram_it : Alcuni dei nostri utenti, principalmente in Europa e Medio Oriente, stanno attualmente riscontrando problemi di con… - ilriformista : Per la carriera dei magistrati che l’hanno ingiustamente accusata ci saranno problemi? Date retta a me: nessuno. Sa… - borghi_claudio : @mariolavia Ha problemi con una votazione in Parlamento? per una volta che si vota invece di sentire cosa c'è in un… - LPincia : RT @04Carmen20: Quindi #giga gratis a #Natale... invece quando servivano per la DAD chissenefrega L’istruzione l’ultimo dei problemi - lorepregliasco : @casamammolo in che senso non c'è scelta? Per la mia (limitata, per carità) esperienza non ho avuto problemi -