“Piangeva troppo lo abbiamo ucciso”: Gettano nipotino di 2 anni nella stufa (Di giovedì 17 dicembre 2020) Un vicenda disumana che arriva dalla Russia, un uomo ed una donna che uccidono il proprio nipotino di soli 2 anni. Nonno nipote (Facebook)Quale immagine possiamo avere davanti ai nostri occhi pensando al rapporto che uno nonno può instaurare con il proprio nipote. Pensiamo al gioco, al disincanto, alla protezione che un bimbo può trovare nell’amore incondizionato dei nonni. E troviamo nei nonni la possibilità di una seconda volta, cosi come è stato per i propri figli, ed oggi è invece con i propri nipoti. A volte ciò che accade appare fuori da ogni logica, perchè nella vita vera, anche la più disumana azione rischia di diventare realtà, indicibile, violenta, illogica. In Russia, una coppia, ha con se il loro nipotino, lo accudivano in assenza dei genitori, come spesso accade alle coppie in cui ... Leggi su chenews (Di giovedì 17 dicembre 2020) Un vicenda disumana che arriva dalla Russia, un uomo ed una donna che uccidono il propriodi soli 2. Nonno nipote (Facebook)Quale immagine possiamo avere davanti ai nostri occhi pensando al rapporto che uno nonno può instaurare con il proprio nipote. Pensiamo al gioco, al disincanto, alla protezione che un bimbo può trovare nell’amore incondizionato dei nonni. E troviamo nei nonni la possibilità di una seconda volta, cosi come è stato per i propri figli, ed oggi è invece con i propri nipoti. A volte ciò che accade appare fuori da ogni logica, perchèvita vera, anche la più disumana azione rischia di diventare realtà, indicibile, violenta, illogica. In Russia, una coppia, ha con se il loro, lo accudivano in assenza dei genitori, come spesso accade alle coppie in cui ...

Wale_182 : @septumtouya SIIIIIII, MI IMMAGINO TROPPO QUANDO TOUYA PIANGEVA DOPO GLI 'ALLENAMENTI' CON IL PADRE, TRA LE BRACCIA… - mydream_styles : A me MRT mi ricorda l’insegnante troppo emotiva dell’elementari, che quando ti facevi male piangeva lei #GFVIP - Carmela89555144 : @mycutelisa Ho scaricato twitter perché oggi una ragazza troppo carina per poco piangeva?? siete troppo carini tuttii - Coke_87 : @erikaconlak_ Se lo meritano ma si stanno esaltando troppo alcuni tifosi. Chi parla di Scudetto è fuori dalla realt… - svperbiq : @SCARYM0VIE sarebbe troppo spiegarmi tutto??? non c’ho capito na mazza vabbè lo capisco non puoi spiegarmi tutto * piangeva * -