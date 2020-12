Pagamenti bancomat esclusi dal cashback? Ecco a cosa fare attenzione (Di giovedì 17 dicembre 2020) Coloro che vogliono avvalersi del bonus cashback – ovvero quel beneficio che è destinato a chi spende con moneta elettronica invece che con denaro contante per favorire la tracciabilità dei Pagamenti – debbono prestare attenzione ad evitare brutte sorprese: infatti, al momento la società pubblica PagoPA, controllata dal Ministero dell’Economia e che si occupa della gestione dell’App IO, non ha ancora sottoscritto la convenzioni con i circuiti internazionali tra cui Maestro. Ecco perchè è opportuno evitare i Pagamenti bancomat in modalità contactless. Vediamo più nel dettaglio. Segui Termometro Politico su Google News Se ti interessa saperne di più sul pagamento carta di credito, come bloccarlo e quando è possibile, clicca qui. Insomma, chi vuole contare su questi ... Leggi su termometropolitico (Di giovedì 17 dicembre 2020) Coloro che vogliono avvalersi del bonus– ovvero quel beneficio che è destinato a chi spende con moneta elettronica invece che con denaro contante per favorire la tracciabilità dei– debbono prestaread evitare brutte sorprese: infatti, al momento la società pubblica PagoPA, controllata dal Ministero dell’Economia e che si occupa della gestione dell’App IO, non ha ancora sottoscritto la convenzioni con i circuiti internazionali tra cui Maestro.perchè è opportuno evitare iin modalità contactless. Vediamo più nel dettaglio. Segui Termometro Politico su Google News Se ti interessa saperne di più sul pagamento carta di credito, come bloccarlo e quando è possibile, clicca qui. Insomma, chi vuole contare su questi ...

Ci sono altri strumenti per partecipare? La app IO consente di registrare simultaneamente diversi tipi di strumenti di pagamento (carte di credito, bancomat, Postepay, Google e Apple Pay ecc). Per ...

Il cittadino che intende richiedere il contributo deve effettuare il pagamento con strumenti tracciabili (bancomat, carta di credito o carte prepagate, assegni bancari e assegni circolari, bonifico ...

