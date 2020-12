Napoli | distorsione alla caviglia per Mertens | i possibili tempi di recupero

Leggi su sportface

(Di giovedì 17 dicembre 2020) Fiato sospeso in casaper l’infortunio occorso a Dries. Il club partenopeo con un comunicato ha reso noto che dprima diagnosi si tratta di trauma distorsivo, fatto che potrebbe lasciare uno spiraglio di positività. Nell’ambiente azzurro, però, si teme che possano essere interessati anche i legamenti, in tal caso idirichiederebbero diverse settimane per il ritorno in campo. Nella giornata di oggi sono previsti ulteriori accertamenti. SportFace.