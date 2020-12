LIVE Snowboard | PGS Carezza 2020 in DIRETTA | è il momento dei quarti di finale! In gara ancora Ochner | Fischnaller e Bagozza

Leggi su oasport

(Di giovedì 17 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAh 13.32 La prima qualificata alle semifinali è la svizzera Ladina Jenny, capace di regolare la teutonica Carolin Langenhorst. h 13.30 Ecco il quadro deidi finale femminili. Langenhorst Carolin vs. Jenny Ladina Keiser Jessica vs. Loch CheyenneJoerg Selina vs.Nadya Nadyrshina Sofia vs. Hofmeister Ramona SI VA AIDI FINALE: AL VIA IL TABELLONE FEMMINILE. h 13.28 Si concludono gli ottavi di finale anche al maschile: l’ultimo qualificato è lo svizzero Dario Caviezel che ha superato il tedesco Stefan Baumeister. h 13.27 Un altro russo viene eliminato: lo sloveno Zan Kosir batte infatti Vic Wild. h 13.26 L’austriaco Benjamin Karl si rivela più veloce del russo Andrey Sobolev: questo gli frutta il passaggio del turno. h 13.24 Riprendiamo col ...