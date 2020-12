Libia: Presidente Ars, 'ridicola passerella Conte e Di Maio, situazione vergognosa' (Di giovedì 17 dicembre 2020) Palermo, 17 dic. (Adnkronos) - "Conte e Di Maio stanno facendo una ridicola passerella. Si dovrebbero solo vergognare". Il Presidente dell'Assemblea regionale siciliana, Gianfranco Miccichè, usa parola dure per commentare il viaggio a Bengasi del premier e del ministro degli Esteri. "Voglio sperare che l'accordo che hanno chiuso prevede che in cambio del rilascio dei pescatori, il ministro Di Maio resti lì, altrimenti è incomprensibile", dice Miccichè all'Adnkronos. "Voglio pensare che stanno partendo in due perché hanno chiuso un accordo per il rilascio dei pescatori in cambio di Di Maio - aggiunge - questa cosa che stanno facendo è ridicola. Dopo una figura di m... mondiale che hanno fatto per cui ci ha riso tutto il mondo dietro, ma come non si ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 17 dicembre 2020) Palermo, 17 dic. (Adnkronos) - "e Distanno facendo una. Si dovrebbero solo vergognare". Ildell'Assemblea regionale siciliana, Gianfranco Miccichè, usa parola dure per commentare il viaggio a Bengasi del premier e del ministro degli Esteri. "Voglio sperare che l'accordo che hanno chiuso prevede che in cambio del rilascio dei pescatori, il ministro Diresti lì, altrimenti è incomprensibile", dice Miccichè all'Adnkronos. "Voglio pensare che stanno partendo in due perché hanno chiuso un accordo per il rilascio dei pescatori in cambio di Di- aggiunge - questa cosa che stanno facendo è. Dopo una figura di m... mondiale che hanno fatto per cui ci ha riso tutto il mondo dietro, ma come non si ...

mirellaliuzzi : Sono stati liberati i pescatori di Mazara del Vallo da 108 giorni in un carcere in Libia. La notizia è stata comuni… - ManlioDS : La #liberazione dei #pescatori a #Bengasi è il risultato di mesi di lavoro silenzioso del Presidente… - mariaederaM5S : Una splendida notizia! Liberati i #pescatori di #Mazara del Vallo incarcerati in #Libia! Un immenso grazie al Presi… - marino29b : RT @mirellaliuzzi: Sono stati liberati i pescatori di Mazara del Vallo da 108 giorni in un carcere in Libia. La notizia è stata comunicata… - pallina60 : RT @mirellaliuzzi: Sono stati liberati i pescatori di Mazara del Vallo da 108 giorni in un carcere in Libia. La notizia è stata comunicata… -