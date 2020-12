Libia: parenti pescatori, 'per noi oggi è già Natale' (Di giovedì 17 dicembre 2020) Roma, 17 dic. (Adnkronos) - "Per noi già oggi è Natale". La signora Maria ha la voce rotta mentre parla con i cronisti fuori Montecitorio. Suo marito, uno dei pescatori sequestrati, sta finalmente tornando a casa. Gaspare Salvo aspetta il rientro di suo padre. "Eccolo è questo qua, quello con la maglietta rossa e blu. Bernando Salvo, mio padre", dice indicando la foto di gruppo dei pescatori liberati. "Questo è il regalo di Natale più bello. L'importante è vedere che mio padre sta bene, siamo tutti felici. E' il regalo più bello, non ci sono parole. Non vedo l'ora di abbracciarlo". Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 17 dicembre 2020) Roma, 17 dic. (Adnkronos) - "Per noi già". La signora Maria ha la voce rotta mentre parla con i cronisti fuori Montecitorio. Suo marito, uno deisequestrati, sta finalmente tornando a casa. Gaspare Salvo aspetta il rientro di suo padre. "Eccolo è questo qua, quello con la maglietta rossa e blu. Bernando Salvo, mio padre", dice indicando la foto di gruppo deiliberati. "Questo è il regalo dipiù bello. L'importante è vedere che mio padre sta bene, siamo tutti felici. E' il regalo più bello, non ci sono parole. Non vedo l'ora di abbracciarlo".

