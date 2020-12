La Coppa Generazioni di Fortnite regala PS5: data, orario e regolamento (Di giovedì 17 dicembre 2020) Che Fortnite Battaglia Reale sia tra i videogame più giocati di quella che è ormai la passata generazione non è di certo un segreto. Il titolo sparacchino di Epic Games è infatti riuscito, dal 2017 ad oggi, a raccogliere attorno a sé un’ampia e attiva community di appassionati, che ne popolano quotidianamente i server su un po’ tutte le piattaforme in commercio – al netto del recente ban da Google Play Store e App Store di Apple. Questo significa che è possibile combattere sulla grande isola di gioco su PC, Nintendo Switch, PS4 e Xbox One, senza dimenticare le console next-gen a marchio Sony e Microsoft, dunque le richiestissime Xbox Series X, Xbox Series X e PS5 – al debutto lo scorso novembre. Ed è proprio per celebrare il lancio del nuovo monolite giapponese – sold out praticamente ovunque – che il team di sviluppo americano ha ben pensato di siglare un accordo ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 17 dicembre 2020) CheBattaglia Reale sia tra i videogame più giocati di quella che è ormai la passata generazione non è di certo un segreto. Il titolo sparacchino di Epic Games è infatti riuscito, dal 2017 ad oggi, a raccogliere attorno a sé un’ampia e attiva community di appassionati, che ne popolano quotidianamente i server su un po’ tutte le piattaforme in commercio – al netto del recente ban da Google Play Store e App Store di Apple. Questo significa che è possibile combattere sulla grande isola di gioco su PC, Nintendo Switch, PS4 e Xbox One, senza dimenticare le console next-gen a marchio Sony e Microsoft, dunque le richiestissime Xbox Series X, Xbox Series X e PS5 – al debutto lo scorso novembre. Ed è proprio per celebrare il lancio del nuovo monolite giapponese – sold out praticamente ovunque – che il team di sviluppo americano ha ben pensato di siglare un accordo ...

marattin : Tre generazioni di eroi calcistici - da Bettega a Baggio, passando per Cabrini, Tardelli, Baresi, Causio e tanti al… - infoitscienza : Fortnite, PS5 in palio nella Coppa Generazioni: ecco tutti i dettagli - GamingToday4 : Fortnite, PS5 in palio nella Coppa Generazioni: ecco tutti i dettagli - PlayStationBit : #Fortnite, allenatevi e provate a vincere una #PlayStation5 nel nuovo torneo chiamato Coppa Generazioni @Fortnite - Heentaix : RT @fortnite_leakk: NEWS Per darvi la possibilità di vincere una console PlayStation 5, il costume Kuno indaco e il dorso decorativo Kama… -

Ultime Notizie dalla rete : Coppa Generazioni Fortnite: la Coppa Generazioni regala una PS5, ecco data e orari del torneo Everyeye Videogiochi Fortnite, PS5 in palio nella Coppa Generazioni: ecco tutti i dettagli

Fortnite mette in palio una PS5 per il vincitore della Coppa Generazioni: ecco tutti i dettagli sull'evento organizzato da Epic Games.. Fortnite mette in palio una PS5, che verrà consegnata al vi ...

Fortnite, il nuovo torneo mette in palio delle PlayStation 5

L’evento chiamato Coppa Generazioni che si svolgerà il 18 dicembre dalle 18 fino alle 21, sarà un torneo in singolo riservato ai giocatori su PlayStation 4 e PlayStation 5. La partecipazione è aperta ...

Fortnite mette in palio una PS5 per il vincitore della Coppa Generazioni: ecco tutti i dettagli sull'evento organizzato da Epic Games.. Fortnite mette in palio una PS5, che verrà consegnata al vi ...L’evento chiamato Coppa Generazioni che si svolgerà il 18 dicembre dalle 18 fino alle 21, sarà un torneo in singolo riservato ai giocatori su PlayStation 4 e PlayStation 5. La partecipazione è aperta ...