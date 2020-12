Il prezzo pagato da Conte e Di Maio per la liberazione dei 18 pescatori (Di giovedì 17 dicembre 2020) Giuseppe Conte e Luigi di Maio quanto e cosa hanno “pagato” al generale Khalifa Haftar per ottenere la liberazione dei pescatori di Mazara del Vallo? In preda ad una grottesca e risibile sindrome da Grande Fratello i nostri due non si rendono conto che la domanda non si sarebbe posta con rilievo se si fossero comportati da statisti: l’Aise e la Farnesina trattano e contrattano, danno qualcosa e i pescatori ritornano coperti da una opportuna diplomatica coltre di silenzio. Ma se un capo di governo e un ministro degli Esteri si comportano come Totò le Moko, nello scandalo di tutte le cancellerie del mondo che giudicano che così facendo hanno premiato i sequestratori di uno scabrosissimo omaggio, e fanno una parata mediatica sul suolo libico, non possono pensare più di gabbarci. Non ... Leggi su linkiesta (Di giovedì 17 dicembre 2020) Giuseppee Luigi diquanto e cosa hanno “” al generale Khalifa Haftar per ottenere ladeidi Mazara del Vallo? In preda ad una grottesca e risibile sindrome da Grande Fratello i nostri due non si rendono conto che la domanda non si sarebbe posta con rilievo se si fossero comportati da statisti: l’Aise e la Farnesina trattano e contrattano, danno qualcosa e iritornano coperti da una opportuna diplomatica coltre di silenzio. Ma se un capo di governo e un ministro degli Esteri si comportano come Totò le Moko, nello scandalo di tutte le cancellerie del mondo che giudicano che così facendo hanno premiato i sequestratori di uno scabrosissimo omaggio, e fanno una parata mediatica sul suolo libico, non possono pensare più di gabbarci. Non ...

