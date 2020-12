Il cantante mascherato torna su Rai 1 a inizio 2021: il promo con Milly Carlucci (Video) (Di giovedì 17 dicembre 2020) Milly Carlucci “scalda i motori”. In attesa di tornare in tv con Il cantante mascherato 2, l’attesa nuova edizione del programma di Rai 1, targato Rai ed Endemol Italia, nelle ultime ore l’amata conduttrice della rete, ad oggi diretta da Stefano Coletta, è già apparsa anche sui social per un primo promo, breve ma intenso, dedicato al ritorno in onda della versione tricolore del format. Il cantante mascherato 2, su Rai 1 a inizio 2021: il promo con Milly Carlucci (Video) Anche se lo spot Rai con Milly Carlucci recita ancora la scritta «prossimamente», già da ora sembra certo che la prima delle nuove puntate de Il ... Leggi su tutto.tv (Di giovedì 17 dicembre 2020)“scalda i motori”. In attesa dire in tv con Il2, l’attesa nuova edizione del programma di Rai 1, targato Rai ed Endemol Italia, nelle ultime ore l’amata conduttrice della rete, ad oggi diretta da Stefano Coletta, è già apparsa anche sui social per un primo, breve ma intenso, dedicato al ritorno in onda della versione tricolore del format. Il2, su Rai 1 a: ilcon) Anche se lo spot Rai conrecita ancora la scritta «prossimamente», già da ora sembra certo che la prima delle nuove puntate de Il ...

tuttopuntotv : Il cantante mascherato torna su Rai 1 a inizio 2021: il promo con Milly Carlucci (Video) - StraNotizie : Il Cantante Mascherato Spagna, Albano è il Girasole: “Un’esperienza nuova per me!” (e Milly Carlucci?) - delenaobsessjon : mi auguro che per il 2021 ci sia un'edizione del cantante mascherato sulla rai - BITCHYFit : Il Cantante Mascherato Spagna, Albano è il Girasole: “Un’esperienza nuova per me!” (e Milly Carlucci?) - litaslife_026 : @rdzepam mi ricordano veramente quelli del cantante mascherato, mancano più di due mesi e già il trash è alle stelle -