Ida Platano presa in giro da Tina: la vamp la imita a Uomini e Donne VIDEO (Di giovedì 17 dicembre 2020) Quella tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri pare davvero essere la storia infinita. I due ormai ex fidanzati, che hanno deciso di chiudere per sempre la loro storia d'amore travagliata, sono anche in questa nuova edizione di Uomini e Donne, inspiegabilmente protagonisti. Ida Platano restituisce a Riccardo l'anello L'operaio pugliese è ritornato, dopo aver chiuso L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

zazoomblog : Riccardo Guarnieri reagisce male alla lettera inviata da Ida Platano - #Riccardo #Guarnieri #reagisce - LoverCarbonara : RT @lontanissimo_: GEMMA TU NON SEI RIUSCITA A RISOLVERE LA TUA VITA E VUOI RISOLVERE QUELLA DI IDA PLATANO #uominiedonne - lontanissimo_ : GEMMA TU NON SEI RIUSCITA A RISOLVERE LA TUA VITA E VUOI RISOLVERE QUELLA DI IDA PLATANO #uominiedonne - tuttopuntotv : Ida e Riccardo e le ultime news da Uomini e donne: la Platano tornerà in studio con l’anello? (Video) #UominieDonne - Gresy73 : RT @LUCA_LUCAAAA: Vergognosa mania di protagonismo di Ida Platano che fa arrivare un anello di fidanzamento in diretta solamente per sua vi… -