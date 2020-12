I 18 pescatori sequestrati in Libia sono stati liberati (Di giovedì 17 dicembre 2020) I 18 pescatori di Mazara del Vallo sono stati liberati dopo 107 giorni di prigionia in Libia. A confermare la notizia è stato il ministro degli Esteri Luigi Di Maio che, assieme al presidente del Consiglio Giuseppe Conte, è volato stamattina in Libia per discutere gli ultimi passi decisivi per i 18 pescatori (otto tunisini, sei italiani, due indonesiani e due senegalesi), sequestrati dalle milizie di Khalifa Haftar dal primo settembre. «I nostri pescatori sono liberi. Fra poche ore potranno riabbracciare le proprie famiglie e i propri cari. Grazie all’Aise (la nostra intelligence esterna) e a tutto il corpo diplomatico che hanno lavorato per riportarli a casa. Un abbraccio a tutta la comunità di Mazara del Vallo. Il ... Leggi su linkiesta (Di giovedì 17 dicembre 2020) I 18di Mazara del Vallodopo 107 giorni di prigionia in. A confermare la notizia è stato il ministro degli Esteri Luigi Di Maio che, assieme al presidente del Consiglio Giuseppe Conte, è volato stamattina inper discutere gli ultimi passi decisivi per i 18(otto tunisini, sei italiani, due indonesiani e due senegalesi),dalle milizie di Khalifa Haftar dal primo settembre. «I nostriliberi. Fra poche ore potranno riabbracciare le proprie famiglie e i propri cari. Grazie all’Aise (la nostra intelligence esterna) e a tutto il corpo diplomatico che hanno lavorato per riportarli a casa. Un abbraccio a tutta la comunità di Mazara del Vallo. Il ...

Mov5Stelle : Liberati! Riportare a casa i 18 #pescatori di Mazara del Vallo sequestrati in #Libia è sempre stata una priorità pe… - petergomezblog : #Libia, liberati dopo 108 giorni i pescatori sequestrati. Conte e Di Maio volano a #Bengasi - SkyTG24 : ?? #pescatori sequestrati in Libia, Conte e Di Maio a Bengasi per la liberazione ?? Si tratta di 18 persone, tra cu… - anfo13 : RT @petergomezblog: #Libia, liberati dopo 108 giorni i pescatori sequestrati. Conte e Di Maio volano a #Bengasi - IoSonoUnoLibero : RT @Mov5Stelle: Liberati! Riportare a casa i 18 #pescatori di Mazara del Vallo sequestrati in #Libia è sempre stata una priorità per il @Mo… -