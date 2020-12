Governo: all'odg del Cdm dlgs su collegi elettorali e leggi regionali (Di giovedì 17 dicembre 2020) Roma, 17 dic. (Adnkronos) - Il Consiglio dei ministri, convocato domani alle 18 a Palazzo Chigi, esaminerà il seguente ordine del giorno: il decreto legislativo sulla determinazione dei collegi uninominali e plurinominali per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, a norma dell'articolo 3 della legge 27 maggio 2019, n. 51 - esame definitivo - (Presidenza - Rapporti con il Parlamento - Interno); Esame, ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione, di leggi regionali; provvedimenti a norma dell'articolo 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali; varie ed eventuali. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 17 dicembre 2020) Roma, 17 dic. (Adnkronos) - Il Consiglio dei ministri, convocato domani alle 18 a Palazzo Chigi, esaminerà il seguente ordine del giorno: il decreto legislativo sulla determinazione deiuninominali e plurinominali per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, a norma dell'articolo 3 della legge 27 maggio 2019, n. 51 - esame definitivo - (Presidenza - Rapporti con il Parlamento - Interno); Esame, ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione, di; provvedimenti a norma dell'articolo 143 del testo unico dellesull'ordinamento degli enti locali; varie ed eventuali.

