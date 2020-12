Firmata l’ordinanza: resterà in vigore fino al 7 gennaio 2021 (Di giovedì 17 dicembre 2020) Per fare ritorno in Sicilia nel periodo delle festività natalizie – dal 14 dicembre al 7 gennaio del 2021 – sarà necessario registrarsi sulla piattaforma www.siciliacoronavirus.it e munirsi dell'esito negativo del tampone molecolare rino-faringeo effettuato nelle ultime 48 ore. Dal provvedimento, varato tramite apposita ordinanza Firmata ieri dal governatore Nello Musumeci, sono esclusi solo i pendolari e coloro che si siano allontanati dall'Isola, nei giorni immediatamente antecedenti, per recarsi nel continente per un periodo inferiore a quattro giorni. Le regole per tornare in Sicilia durante le festivitàQuella che dovranno quindi affrontare centinaia – o più probabilmente migliaia – di emigrati che vogliono fare ritorno sull'isola rischia di essere una vera e propria odissea. In caso di positività al virus infatti andranno ... Leggi su howtodofor (Di giovedì 17 dicembre 2020) Per fare ritorno in Sicilia nel periodo delle festività natalizie – dal 14 dicembre al 7del– sarà necessario registrarsi sulla piattaforma www.siciliacoronavirus.it e munirsi dell'esito negativo del tampone molecolare rino-faringeo effettuato nelle ultime 48 ore. Dal provvedimento, varato tramite apposita ordinanzaieri dal governatore Nello Musumeci, sono esclusi solo i pendolari e coloro che si siano allontanati dall'Isola, nei giorni immediatamente antecedenti, per recarsi nel continente per un periodo inferiore a quattro giorni. Le regole per tornare in Sicilia durante le festivitàQuella che dovranno quindi affrontare centinaia – o più probabilmente migliaia – di emigrati che vogliono fare ritorno sull'isola rischia di essere una vera e propria odissea. In caso di positività al virus infatti andranno ...

