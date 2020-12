Fedez ulteriore denuncia | il Codacons afferma | ” È pseudo-beneficenza”

Leggi su giornal

(Di giovedì 17 dicembre 2020) È un periodo di grande soddisfazione ed orgoglio, ma ad ostacolare il tutto arriva aunda parte del. Tra i due sembra non esserci nessuna tregua e questa è soltanto l’ennesimo esposto verso il rapper a causa della questione riguardante i cinque mila euro che ha donato a degli sconosciuti. Il tutto si è svolto nella sua Lamborghini nelle vie di Milano, condiviso con i suoi fan, gli stessi che l’hanno aiutato a raccogliere i soldi tramite Twitch. Questo l’associazione dei consumatori non l’ha gradito, la stessa che ha visto il gesto del rapper come una furbata per farsi vedere. Ha descritto i suoi gesti come “una-beneficienza”, non credendo a questo bisogno di solidarietà piuttosto una dimostrazione di chissà che cosa. Inoltre, le parole del ...