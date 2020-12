Fatale per Guzzini la frase choc sulle vittime del Covid. L’imprenditore si è dimesso da presidenza di Confindustria Macerata (Di giovedì 17 dicembre 2020) Domenico Guzzini si è dimesso da presidente di Confindustria Macerata. Lo ha annunciato con una lettera nella quale si dice “dispiaciuto tantissimo per aver, anche se involontariamente, coinvolto Confindustria in questa spiacevole vicenda”. Il riferimento è alle forti polemiche provocate da una sua frase (leggi l’articolo) nel corso di un forum on line, parlando dell’emergenza Covid. “Io penso che le persone sono un po’ stanche di questa situazione e vorrebbero, alla fine, venirne fuori. Anche se qualcuno morirà, pazienza” aveva detto L’imprenditore. L'articolo LA NOTIZIA. Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 17 dicembre 2020) Domenicosi èda presidente di. Lo ha annunciato con una lettera nella quale si dice “dispiaciuto tantissimo per aver, anche se involontariamente, coinvoltoin questa spiacevole vicenda”. Il riferimento è alle forti polemiche provocate da una sua(leggi l’articolo) nel corso di un forum on line, parlando dell’emergenza. “Io penso che le persone sono un po’ stanche di questa situazione e vorrebbero, alla fine, venirne fuori. Anche se qualcuno morirà, pazienza” aveva detto. L'articolo LA NOTIZIA.

ramses09975976 : RT @VaeVictis: Amica riporta caso d’amico 70enne morto ieri. Ricoverato 7 gg fa per pericardite, dovevano operarlo. A seguito di casi di co… - conci66aa : RT @VaeVictis: Amica riporta caso d’amico 70enne morto ieri. Ricoverato 7 gg fa per pericardite, dovevano operarlo. A seguito di casi di co… - TatiUdaci : RT @VaeVictis: Amica riporta caso d’amico 70enne morto ieri. Ricoverato 7 gg fa per pericardite, dovevano operarlo. A seguito di casi di co… - cioenelsenso : RT @VaeVictis: Amica riporta caso d’amico 70enne morto ieri. Ricoverato 7 gg fa per pericardite, dovevano operarlo. A seguito di casi di co… - Danielefadanni : RT @VaeVictis: Amica riporta caso d’amico 70enne morto ieri. Ricoverato 7 gg fa per pericardite, dovevano operarlo. A seguito di casi di co… -

Ultime Notizie dalla rete : Fatale per Dischetto ancora fatale per Barrow, ma Mihajlovic può sorridere per una grande prova di carattere TUTTO mercato WEB Cade dal tetto mentre è al lavoro: muore un operaio di 44 anni

Ennesimo incidente fatale sul lavoro. Questa mattina un uomo di 44 anni, Simone Santinelli, ha perso la vita in seguito ad una caduta da dodici metri di altezza. La tragedia è avvenuta a Stella di ...

Al Maria Pia Hospital, eccezionale intervento mininvasivo salva la vita a paziente ottantenne

Al Maria Pia Hospital di Torino un paziente ottantenne, affetto da grave scompenso cardiaco, è stato salvato con un complesso intervento mininvasivo con circolazione extracorporea. L'uomo, affetto da ...

Ennesimo incidente fatale sul lavoro. Questa mattina un uomo di 44 anni, Simone Santinelli, ha perso la vita in seguito ad una caduta da dodici metri di altezza. La tragedia è avvenuta a Stella di ...Al Maria Pia Hospital di Torino un paziente ottantenne, affetto da grave scompenso cardiaco, è stato salvato con un complesso intervento mininvasivo con circolazione extracorporea. L'uomo, affetto da ...