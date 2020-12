F 1 | il calendario del 2021 | sarà il Mondiale più lungo della storia

Leggi su itasportpress

(Di giovedì 17 dicembre 2020) Il Covid non ha tenuto nei box i bolidi di F.1. La stagione come era prevedibile si è conclusa con la vittoria del settimodi Lewis Hamilton sulla Mercedes. L'organizzazione nonostante la pandemia è riuscita a chiudere la stagione facendo svolgere 17 Gran Premi. Oggi il World Motor Sport Council ha varato ilprossima stagione dove c'è ancora da colmare il 'buco' di chi sostituirà il Gran Premio del Vietnam. La stagione inizierà il prossimo 21 marzo in Australia per concludersi il 5 dicembre a Abu Dhabi. Il Gran Premio d'Italia si disputerà a Monza il 12 settembre enelanche Interlagos per il Gran Premio di San Paolo in programma il prossimo 14 novembre.F1 -: tutti gli appuntamenti 21 ...