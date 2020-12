Emma Watson voleva abbandonare Harry Potter (Di giovedì 17 dicembre 2020) Gli otto film di Harry Potter seguono il trio di amici composto da Daniel Radcliffe (Harry), Rupert Grint (Ron) ed Emma Watson (Hermione). Gli studenti di Hogwats si conoscono al primo anno e diventano inseparabili, uniti dalle disavventure e i misteri del mondo magico. Quando è arrivato il momento di realizzare il sesto film, Harry Potter e il principe mezzosangue, Emma Watson era tentata di abbandonare il ruolo di Hermione. Harry Potter e il principe mezzosangue Il sesto film della saga ideata da J.K. Rowling è l’ultimo in cui vediamo Harry e i suoi compagni tra i banchi di scuola. Silente (Michael Gambon) convince un vecchio professore a tornare per riprendere ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 17 dicembre 2020) Gli otto film diseguono il trio di amici composto da Daniel Radcliffe (), Rupert Grint (Ron) ed(Hermione). Gli studenti di Hogwats si conoscono al primo anno e diventano inseparabili, uniti dalle disavventure e i misteri del mondo magico. Quando è arrivato il momento di realizzare il sesto film,e il principe mezzosangue,era tentata diil ruolo di Hermione.e il principe mezzosangue Il sesto film della saga ideata da J.K. Rowling è l’ultimo in cui vediamoe i suoi compagni tra i banchi di scuola. Silente (Michael Gambon) convince un vecchio professore a tornare per riprendere ...

