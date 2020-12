Come affrontare la corsa ai regali «last minute» senza andare in panico (Di giovedì 17 dicembre 2020) Se normalmente i regali di Natale rischiano di generare un pizzico di agitazione, quest'anno – con le limitazioni in vigore e le prudenza imposte dalla pandemia – il picco di stress è assicurato. Soprattutto in vista dell'appuntamento con il parente serpente del Black Friday e del Cyber Mondey: il Panic Saturday, ovvero il sabato prima delle feste comandate, quello in cui completare la propria lista dei pensierini, ma anche quello in cui i ritardatari cronici si ritrovano a dover recuperare in poche ore tutti i regali di Natale per amici, parenti, vicini di casa & co. Attenzione, dunque, perché è proprio in questi momenti che si rischia di spendere cifre improponibili per poi raggiungere obiettivi natalizi tendenzialmente mediocri: ecco allora i consigli in arrivo dal portale specializzato in gestione del credito Kruk, per ... Leggi su gqitalia (Di giovedì 17 dicembre 2020) Se normalmente idi Natale rischiano di generare un pizzico di agitazione, quest'anno – con le limitazioni in vigore e le prudenza imposte dalla pandemia – il picco di stress è assicurato. Soprattutto in vista dell'appuntamento con il parente serpente del Black Friday e del Cyber Mondey: il Panic Saturday, ovvero il sabato prima delle feste comandate, quello in cui completare la propria lista dei pensierini, ma anche quello in cui i ritardatari cronici si ritrovano a dover recuperare in poche ore tutti idi Natale per amici, parenti, vicini di casa & co. Attenzione, dunque, perché è proprio in questi momenti che si rischia di spendere cifre improponibili per poi raggiungere obiettivi natalizi tendenzialmente mediocri: ecco allora i consigli in arrivo dal portale specializzato in gestione del credito Kruk, per ...

juventusfc : ?? «In questa fase della Champions c'è molto equilibrio. Dovremo affrontare il Porto come abbiamo fatto con il Barce… - martamaccag2 : RT @Deputatipd: Erano saliti in barca come ogni giorno. Pronti ad affrontare il mare e a calare le reti. Quel giorno non andò così. Centoot… - elvivalerio : RT @MisterW23625484: ' Sono molto fiera di affrontare questa sfida come donna, atleta, componente Lbgt e vegana'. Con queste parole Antone… - Deputatipd : Erano saliti in barca come ogni giorno. Pronti ad affrontare il mare e a calare le reti. Quel giorno non andò così.… - marinam49570553 : RT @MisterW23625484: ' Sono molto fiera di affrontare questa sfida come donna, atleta, componente Lbgt e vegana'. Con queste parole Antone… -

Ultime Notizie dalla rete : Come affrontare Prime uscite di skialp? I consigli dell’esperto per affrontare una gita divertendosi La Gazzetta dello Sport Come affrontare la corsa ai regali «last minute» senza andare in panico

Il sabato prima di Natale rischia di trasformarsi in una vera e propria giornata di panico per riuscire a comprare tutti i regali del caso. Ecco come organizzarsi per non sprecare soldi ed energie ...

Il sabato prima di Natale rischia di trasformarsi in una vera e propria giornata di panico per riuscire a comprare tutti i regali del caso. Ecco come organizzarsi per non sprecare soldi ed energie ...