Coldiretti | quanti italiani pronti a vaccinarsi?

Leggi su quifinanza

(Di giovedì 17 dicembre 2020) (Teleborsa) – Quasi ottosu dieci (79%) che esprimono una opinione si diconosenza timori. E’ quanto emerge da una indagine/Ixè divulgata in occasione dell’annuncio del probabile avvio delle prime vaccinazioni in Italia ed in tutta Europa il 27 dicembre annunciato dal Ministro della Salute Roberto Speranza e dalla Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen. La grande maggioranza deglinon ha dubbi sull’importanza del vaccino con i più disponibili che si trovano tra le donne (83%), gli over 65 anni (92%) e residenti nel centro Italia (86%). I più diffidenti che non intendono, anche se nettamente minoritari, si collocano invece tra gli uomini, la fascia d’età tra i 35 ed i 44 anni e gli abitanti del nord est ...