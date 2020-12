(Di giovedì 17 dicembre 2020) Sequestrati 55 kit per individuare le infezioni di Covid. Possono essere usati solo da personale sanitario in condizioni protette

cronaca_news : Cagliari, vendeva test sierologici nella sua edicola. Intervento dei Nas -

Ultime Notizie dalla rete : Cagliari vendeva

Sequestrati 55 kit per individuare le infezioni di Covid. Possono essere usati solo da personale sanitario in condizioni protette ...I carabinieri del Nas di Cagliari sequestrano 55 kit sierologici che venivano venduti presso un'edicola in modo illecito dal proprietario ...