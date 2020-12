Cagliari: sequestrati dai Carabinieri 55 kit sierologici venduti in edicola (Di giovedì 17 dicembre 2020) A Cagliari i Carabinieri del Nas trovano e sequestrano 55 kit di test rapido commercializzati in un’edicola del capoluogo sardo. Il proprietario vendeva i kit sierologici in modo arbitrario e illecito. In collaborazione con l’Arma territoriale locale, i Carabinieri della sezione Nas hanno scovato la commercializzazione abusiva dei kit rapidi per testare la positività al L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di giovedì 17 dicembre 2020) Adel Nas trovano e sequestrano 55 kit di test rapido commercializzati in un’del capoluogo sardo. Il proprietario vendeva i kitin modo arbitrario e illecito. In collaborazione con l’Arma territoriale locale, idella sezione Nas hanno scovato la commercializzazione abusiva dei kit rapidi per testare la positività al L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

LuciaMosca1 : (Cagliari, sequestrati kit sierologici rapidi venduti in edicola) Segui su: La Notizia - - tusciaweb : Sequestrati test sierologici rapidi venduti in edicola Cagliari - Sequestrati test sierologici rapidi venduti in e… - vivere_sardegna : Capodanno: sequestrati a Cagliari 176 kg di botti illegali - sardanews : Cagliari, sequestrati 176 chili di botti illegali - cagliaripad : Cagliari scoperti 176 kg di botti illegali. Sequestrati anche i micidiali candelotti Ak-47 -