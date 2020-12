BILL GATES mente. Le prove dei suoi progetti. (Di giovedì 17 dicembre 2020) Il 17 novembre, LifeSiteNews ha riferito che la Fondazione GATES è stata uno dei principali sostenitori di Microchips Biotech, una società che progetta una sorta di microchip contraccettivo commissionato direttamente da BILL GATES. A giugno, GATES ha mentito sul suo coinvolgimento con Microchips Biotech in un’intervista alla CBS, dicendo: “Non sono mai stato coinvolto in alcun tipo di cosa tipo microchip”. Dieci giorni dopo, la sua fondazione ha concesso a Microchips Biotech un altro finanziamento di 1 milione di dollari. In effetti, GATES ha mentito non solo a Microchips Biotech, ma a un altro progetto di microchip, uno con forti legami con le iniziative di monitoraggio di COVID-19. Khushi Baby Dal 2015, la GATES Foundation sostiene Khushi Baby, ... Leggi su databaseitalia (Di giovedì 17 dicembre 2020) Il 17 novembre, LifeSiteNews ha riferito che la Fondazioneè stata uno dei principali sostenitori di Microchips Biotech, una società che progetta una sorta di microchip contraccettivo commissionato direttada. A giugno,ha mentito sul suo coinvolgimento con Microchips Biotech in un’intervista alla CBS, dicendo: “Non sono mai stato coinvolto in alcun tipo di cosa tipo microchip”. Dieci giorni dopo, la sua fondazione ha concesso a Microchips Biotech un altro finanziamento di 1 milione di dollari. In effetti,ha mentito non solo a Microchips Biotech, ma a un altro progetto di microchip, uno con forti legami con le iniziative di monitoraggio di COVID-19. Khushi Baby Dal 2015, laFoundation sostiene Khushi Baby, ...

