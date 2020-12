Aver liberato i pescatori non equivale ad avere una politica (Di giovedì 17 dicembre 2020) È sacrosanto il sollievo per il rientro a casa di diciotto pescatori sequestrati su imbarcazioni italiane nel mare della Cirenaica dagli uomini del generale Haftar e detenuti senza troppi scrupoli per tre mesi e mezzo in attesa di giudizio. In questi casi, come in vicende ancor più drammatiche, la priorità è la vita degli ostaggi e la loro liberazione. È giusto che sia così. Leggi anche... Quanti dubbi su un viaggio irrituale (di A. Mauro) Erano ostaggi anche i diciotto marittimi. Sapevamo dove erano e chi erano i carcerieri; grazie alle nostre autorità le famiglie erano riuscite, con molta difficoltà, anche a parlare con loro e a essere rassicurate sulle loro condizioni di salute. Ma il riacquisto della libertà dei marittimi era collegato a un ricatto inaccettabile e irrealizzabile: la scarcerazione di quattro cittadini libici detenuti ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 17 dicembre 2020) È sacrosanto il sollievo per il rientro a casa di diciottosequestrati su imbarcazioni italiane nel mare della Cirenaica dagli uomini del generale Haftar e detenuti senza troppi scrupoli per tre mesi e mezzo in attesa di giudizio. In questi casi, come in vicende ancor più drammatiche, la priorità è la vita degli ostaggi e la loro liberazione. È giusto che sia così. Leggi anche... Quanti dubbi su un viaggio irrituale (di A. Mauro) Erano ostaggi anche i diciotto marittimi. Sapevamo dove erano e chi erano i carcerieri; grazie alle nostre autorità le famiglie erano riuscite, con molta difficoltà, anche a parlare con loro e a essere rassicurate sulle loro condizioni di salute. Ma il riacquisto della libertà dei marittimi era collegato a un ricatto inaccettabile e irrealizzabile: la scarcerazione di quattro cittadini libici detenuti ...

È da presumere che avere Conte e Di Maio a Bengasi fosse la condizione posta da Haftar o la singolare sovraesposizione ufficiale italiana non sarebbe giustificabile ...

