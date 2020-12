Andrea Scanzi ad Accordi&Disaccordi (Nove): “Renzi non ha certo il poster di Conte in camera”. E il premier si lascia andare a un gesto sarcastico (Di giovedì 17 dicembre 2020) “Come ne uscirà Renzi, secondo te, dopo l’incontro con il presidente del Consiglio? Io ti confesso Luca (Sommi, ndr), e lo dico anche al presidente del Consiglio, che a me stupisce un po’ anche l’atteggiamento degli altri esponenti di governo, perché Italia Viva non ha mai avuto il poster in camera di Giuseppe Conte“. Così Andrea Scanzi, ospite della prima serata di ‘Accordi&Disaccordi’, il talk politico condotto da Luca Sommi e Andrea Scanzi in onda su Nove, ha suscitato un gesto sarcastico nel presidente del Consiglio, che, ascoltando l’ultima frase – sul poster e Matteo Renzi – ha battuto il pugno sulla mano come a dire: “Mannaggia che peccato”. “Profondamente ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 17 dicembre 2020) “Come ne uscirà, secondo te, dopo l’incontro con il presidente del Consiglio? Io ti confesso Luca (Sommi, ndr), e lo dico anche al presidente del Consiglio, che a me stupisce un po’ anche l’atteggiamento degli altri esponenti di governo, perché Italia Viva non ha mai avuto ilindi Giuseppe“. Così, ospite della prima serata di ‘Accordi&Disaccordi’, il talk politico condotto da Luca Sommi ein onda su, ha suscitato unnel presidente del Consiglio, che, ascoltando l’ultima frase – sule Matteo– ha battuto il pugno sulla mano come a dire: “Mannaggia che peccato”. “Profondamente ...

