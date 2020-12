Ufficiale, il West Bromwich Albion esonera Slaven Bilic (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Il West Bromwich Albion, 19esimo in Premier, ha reso pubblica la decisione di esonerare il tecnico Slaven Bili?. Questo il comunicato del club:“Il West Bromwich Albion comunica che si separa dal tecnico Slaven Bilic.Anche gli assistenti Dean Racunica, Danilo Butorovic e Julian Dicks hanno lasciato il club con effetto immediato.I Baggies sono al 19esimo posto in Premier League con sette punti in 13 gare.La società vuole ringraziare Slaven ed il suo staff per i loro sforzi nel raggiungimento della promozione la scorsa stagione e gli augura il meglio per il futuro.Il club non farà ulteriori commenti sulla vicenda”. Club statement: Slaven Bili?. — West ... Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Il, 19esimo in Premier, ha reso pubblica la decisione dire il tecnicoBili?. Questo il comunicato del club:“Ilcomunica che si separa dal tecnico.Anche gli assistenti Dean Racunica, Danilo Butorovic e Julian Dicks hanno lasciato il club con effetto immediato.I Baggies sono al 19esimo posto in Premier League con sette punti in 13 gare.La società vuole ringraziareed il suo staff per i loro sforzi nel raggiungimento della promozione la scorsa stagione e gli augura il meglio per il futuro.Il club non farà ulteriori commenti sulla vicenda”. Club statement:Bili?. —...

