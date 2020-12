Turismo in ginocchio. "Non c'è neanche un piano d'uscita dalla crisi" (Di mercoledì 16 dicembre 2020) “La situazione è terribile, le aziende che lavorano in questo settore sono in grande crisi e non si riesce a vedere una data per immaginare una ripresa”. Marina Lalli, presidente di FederTurismo Confindustria, non usa mezzi termini per illustrare ad HuffPost lo stato di salute del Turismo nel nostro Paese. “Non si vede una pianificazione in uscita dalla pandemia, quindi tutte le aziende più piccole, quelle che già prima del Covid erano sul filo nei loro bilanci, ora sono già decedute o si avviano velocemente a farlo”. Le altre, quelle più grandi, “cercano di allineare le loro entrate ed uscite con degli aiuti (da parte del governo, ndr), che però purtroppo non sono assolutamente adeguati”. Manca la progettualità del governo sul Turismo Da un punto di vista economico-finanziario – ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 16 dicembre 2020) “La situazione è terribile, le aziende che lavorano in questo settore sono in grandee non si riesce a vedere una data per immaginare una ripresa”. Marina Lalli, presidente di FederConfindustria, non usa mezzi termini per illustrare ad HuffPost lo stato di salute delnel nostro Paese. “Non si vede una pianificazione inpandemia, quindi tutte le aziende più piccole, quelle che già prima del Covid erano sul filo nei loro bilanci, ora sono già decedute o si avviano velocemente a farlo”. Le altre, quelle più grandi, “cercano di allineare le loro entrate ed uscite con degli aiuti (da parte del governo, ndr), che però purtroppo non sono assolutamente adeguati”. Manca la progettualità del governo sulDa un punto di vista economico-finanziario – ...

HuffPostItalia : Turismo in ginocchio. 'Non c'è neanche un piano d'uscita dalla crisi' - Azione_it : Nel 2019 il #turismo occupava 3,5 milioni di persone e generava il 13% del PIL. Ma nella bozza di #RecoveryPlan c… - MElenaCapitanio : RT @HuffPostItalia: Turismo in ginocchio. 'Non c'è neanche un piano d'uscita dalla crisi' - FrancescoLollo1 : RT @AgCultNews: Turismo, Lollobrigida (Fdi): E' in ginocchio e Franceschini pensa appelli @_MiBACT @FDI_Parlamento @FrancescoLollo1 https:/… - AgCultNews : Turismo, Lollobrigida (Fdi): E' in ginocchio e Franceschini pensa appelli @_MiBACT @FDI_Parlamento @FrancescoLollo1 -

Ultime Notizie dalla rete : Turismo ginocchio Turismo in ginocchio. "Non c'è neanche un piano d'uscita dalla crisi" L'HuffPost Turismo in ginocchio. "Non c'è neanche un piano d'uscita dalla crisi"

Marina Lalli, presidente di Federturismo Confindustria, non usa mezzi termini per illustrare ad HuffPost lo stato di salute del turismo nel nostro Paese. “Non si vede una pianificazione in uscita ...

Turismo, Lollobrigida (Fdi): E' in ginocchio e Franceschini pensa appelli

“Un settore nevralgico per la nostra economia come il Turismo ha perso 53 miliardi di euro rispetto al 2019. I dati di Isnart-Unioncamere fotografano un momento drammatico per uno dei comparti più col ...

Marina Lalli, presidente di Federturismo Confindustria, non usa mezzi termini per illustrare ad HuffPost lo stato di salute del turismo nel nostro Paese. “Non si vede una pianificazione in uscita ...“Un settore nevralgico per la nostra economia come il Turismo ha perso 53 miliardi di euro rispetto al 2019. I dati di Isnart-Unioncamere fotografano un momento drammatico per uno dei comparti più col ...