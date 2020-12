Turismo | filiera integrata dimenticata dai ristori | servono aiuti e ristori dal governo

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 16 dicembre 2020) Roma, 16 dic. (Labitalia) - Un ingente numero di piccole e medie imprese della Ffliera delè risultato completamente trasparente a qualsiasi tipo di attenzione, ristoro o sostegno da parte delcentrale e dei governi regionali. È un vero e proprio grido d'allarme quello lanciato da oltre 150 imprese e da migliaia di professionisti, riuniti in un panel per pianificare l'incerto futuro del comparto e denunciare una situazione che oggi li vede, di fatto, ai margini del sistema. "I codici Ateco con i quali operiamo risultano 'generici' e questo non ha favorito l'interlocuzione a livello istituzionale: non esiste, infatti, la possibilità di registrare le rispettive attività in seno ad una nomenclatura esclusiva per il settore", sostiene Enzo Carella, portavoce del panel e lui stesso imprenditore nel mondo del ...