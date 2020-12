Telegram down, malfunzionamenti per il servizio di messaggistica (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Telegram non ha funzionato per diversi minuti in alcune zone d'Italia. Per ora non si conoscono le cause del problema che riguarda uno dei servizi di messaggistica istantanea più diffusi al mondo. ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 16 dicembre 2020)non ha funzionato per diversi minuti in alcune zone d'Italia. Per ora non si conoscono le cause del problema che riguarda uno dei servizi diistantanea più diffusi al mondo. ...

SkyTG24 : Telegram down oggi, l’App di messaggistica non funziona: problemi in tutta Italia - MediasetTgcom24 : Telegram in down, malfunzionamenti per il servizio di messaggistica #Telegram - CALCIOGEMINI : #TelegramDown fa capricci oggi - enrydamy : RT @SkyTG24: Telegram down oggi, l’App di messaggistica non funziona: problemi in tutta Italia - Fra7russo : ?? Anche #TelegramDown, l’azienda si scusa ed io continuerò a preferirla di gran lunga a #WhatsApp ?? -