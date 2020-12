Roma, Fonseca: “Non capisco perché siamo gli unici a giocare domani” (Di mercoledì 16 dicembre 2020) La Roma è l’unica squadra, insieme al Torino, impegnata giovedì nell’ultimo turno di campionato. Una scelta che non è andata giù a Paulo Fonseca: “Non capisco perché questa decisione, così avremo meno modo di recuperare”, ha commentato l’allenatore giallorosso in conferenza stampa. Un attacco fontale alla Lega, senza troppi giri di parole. Smaltita la delusione il portoghese si è rimboccato le maniche per preparare la gara di domani contro il Torino, appuntamento alle 20 e 45 allo stadio Olimpico di Roma. Le buone notizie per i giallorossi arrivano dal campo: Mancini e Smalling sono recuperati, lo ha confermato anche il tecnico. Il difensore inglese è rientrato in gruppo ormai da diversi giorni, è sceso anche in campo nelle ultime gare seppur per qualche spezzone di partita. La novità ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Laè l’unica squadra, insieme al Torino, impegnata giovedì nell’ultimo turno di campionato. Una scelta che non è andata giù a Paulo: “Nonquesta decisione, così avremo meno modo di recuperare”, ha commentato l’allenatore giallorosso in conferenza stampa. Un attacco fontale alla Lega, senza troppi giri di parole. Smaltita la delusione il portoghese si è rimboccato le maniche per preparare la gara dicontro il Torino, appuntamento alle 20 e 45 allo stadio Olimpico di. Le buone notizie per i giallorossi arrivano dal campo: Mancini e Smalling sono recuperati, lo ha confermato anche il tecnico. Il difensore inglese è rientrato in gruppo ormai da diversi giorni, è sceso anche in campo nelle ultime gare seppur per qualche spezzone di partita. La novità ...

SkySport : Roma-Torino, Fonseca: 'Perché solo noi di giovedì e poi in campo dopo meno di 3 giorni?' - infoitsport : Roma, perchè Fonseca ha torto nella polemica sugli orari - susydigennaro : RT @napolimagazine: ROMA - Fonseca: 'Non capisco perché solo noi giochiamo giovedì, a meno di 72 ore dalla sfida successiva, mentre tutti g… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: ROMA - Fonseca: 'Non capisco perché solo noi giochiamo giovedì, a meno di 72 ore dalla sfida successiva, mentre tutti g… - Solo_La_Lazio : ?? #Fonseca si lamenta del calendario ??? 'Perché solo noi giochiamo domani?' ?? Leggi qui ?? -