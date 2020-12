(Di mercoledì 16 dicembre 2020)- Lasull'onda dell'entusiasmosera affronterà il Torino di Giampaolo per centrare la seconda vittoria consecutiva e continuare il cammino verso la zona Champions. La squadra di Paulo ...

sportli26181512 : Rabbia Fonseca: 'Perché la #Roma gioca domani? Troppe partite ravvicinate': Le parole del tecnico portoghese alla v… -

Ultime Notizie dalla rete : Rabbia Fonseca

Corriere dello Sport.it

Le parole del tecnico portoghese alla vigilia del match contro il Torino: "Noi gli unici a giocare giovedì, a meno di 72 ore dalla prossima partita. Domani a disposizione Mancini e Kumbulla" ...Perché il centrocampista giallorosso, in questo inizio di stagione adattato da Fonseca come centrale della difesa a tre, è stato sanzionato con un turno di squalifica dal giudice sportivo per ...