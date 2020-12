Polisportiva Pallalpiede, per i detenuti del Due Palazzi di Padova l’evasione è tirare calci a un pallone (Di mercoledì 16 dicembre 2020) C’è un campo dove ci si abbraccia anche dopo un pallone sparato alle stelle davanti alla porta. Perché su quel prato più marrone che verde il calcio non è solo agonismo, è soprattutto evasione. Nel vero senso della parola. A suggerirlo è la forma stessa di quell’impianto. Niente tribune. Niente tifosi. Niente cori che piovono giù dalle gradinate per ammorbidire i muscoli degli avversari. Tutto il loro mondo è raccolto dentro quelle mura alte una decina di metri, tutte le loro speranze sono sostenute dallo sguardo benevolo di qualche agente e dei volontari. Poco. Eppure così tanto. Perché questo è il mondo della Polisportiva Pallalpiede, la squadra nata sette anni fa nel carcere “Due Palazzi” di Padova con l’obiettivo di utilizzare lo sport nella rieducazione dei ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 16 dicembre 2020) C’è un campo dove ci si abbraccia anche dopo unsparato alle stelle davanti alla porta. Perché su quel prato più marrone che verde ilo non è solo agonismo, è soprattutto evasione. Nel vero senso della parola. A suggerirlo è la forma stessa di quell’impianto. Niente tribune. Niente tifosi. Niente cori che piovono giù dalle gradinate per ammorbidire i muscoli degli avversari. Tutto il loro mondo è raccolto dentro quelle mura alte una decina di metri, tutte le loro speranze sono sostenute dallo sguardo benevolo di qualche agente e dei volontari. Poco. Eppure così tanto. Perché questo è il mondo della, la squadra nata sette anni fa nel carcere “Due” dicon l’obiettivo di utilizzare lo sport nella rieducazione dei ...

