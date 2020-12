Pena morte: risoluzione Onu moratoria adottata con 123 Sì (Di mercoledì 16 dicembre 2020) NEW YORK, 16 DIC - La risoluzione sulla moratoria universale della Pena di morte e' stata approvata oggi dall'Assemblea Generale dell'Onu con 123 voti a favore (superiori ai 121 sì del 2018), 38 ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di mercoledì 16 dicembre 2020) NEW YORK, 16 DIC - Lasullauniversale delladie' stata approvata oggi dall'Assemblea Generale dell'Onu con 123 voti a favore (superiori ai 121 sì del 2018), 38 ...

