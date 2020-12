Pedopornografia, maxi operazione in tutta Italia Perquizioni anche per un bergamasco (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Una perquisizione nei confronti di un bergamasco di 65 anni è avvenuta all’interno dell’operazione «Luna Park» contro associazioni criminali composte da centinaia di persone che si scambiavano foto e video pedopornografici attraverso le chat istantanee come Telegram e WhatsApp. Leggi su ecodibergamo (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Una perquisizione nei confronti di undi 65 anni è avvenuta all’interno dell’«Luna Park» contro associazioni criminali composte da centinaia di persone che si scambiavano foto e video pedopornografici attraverso le chat istantanee come Telegram e WhatsApp.

